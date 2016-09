Justiça Eleitoral nega pedido de resposta de Doria contra Haddad

THAIS ARBEX SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Justiça Eleitoral negou neste sábado (18) pedido da campanha de João Doria, candidato do PSDB à Prefeitura de São Paulo, para que fosse suspensa a propaganda eleitoral do prefeito Fernando Haddad (PT) que liga os adversários ao governo Michel Temer. No programa exibido na noite de quarta-feira (14), a campanha petista diz que Marta Suplicy (PMDB), João Doria (PSDB) e Celso Russomanno (PRB) "estão ao lado do governo Temer, que defende muitos retrocessos nos direitos trabalhistas". O filme diz que o governo peemedebista "quer aumentar a jornada de trabalho para 12 horas e aumentar o tempo de aposentadoria para 65 anos. Marta, Doria e Russomanno estão do lado do governo Temer". No pedido à Justiça Eleitoral, Doria diz que a propaganda veiculou "fato sabidamente inverídico" e solicita também direito de resposta. Em sua decisão, o juiz Sidney Braga afirma que é "fato notório, amplamente divulgado por toda a imprensa nacional e não negado pelos representados, que o PSDB, partido ao qual João Doria é filiado, está aliado à base governista". "O PSDB apoia e participa do governo Temer, tendo, inclusive, no Ministério das Relações Exteriores, conhecido filiado, o ministro José Serra. Assim sendo, nada há de inverídico na afirmação de que 'Doria está do lado do governo Temer'", afirma o juiz.