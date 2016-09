Brasil é bronze no revezamento 4 x 100 e Daniel Dias chega à sua 24ª medalha

ITALO NOGUEIRA RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O nadador Daniel Dias conquistou neste sábado (17) sua 24ª medalha em Jogos Paraolímpicos no revezamento 4 x 100m - 34 pontos. O Brasil chegou ao bronze numa chegada emocionante, na qual Phelipe Rodrigues conseguiu tirar uma diferença de 12 segundos para ir ao pódio. Com a medalha, Dias se torna o oitavo maior medalhista da história da Paraolimpíada, incluindo as edições de Verão e Inverno. Ele agora acumula 14 ouros, sete pratas e três bronzes, desde Pequim-08. É também o homem com mais medalhas na natação paraolímpica. O Brasil chegou ao pódio com o tempo de 4min17s51, 11 segundos atrás da China, que ficou com o ouro, e Ucrânia. A equipe nacional começou atrás na prova, permanecendo na última colocação até a virada dos 250m. Quando Phelipe caiu na água, o Brasil era o quinto. Essa arrancada se deve à estratégia adotada. As equipes têm de formar times com atletas de diferentes graus de deficiência. Cada uma define a ordem com que eles caem na água. Phelipe é da classe S10, a com menor grau de comprometimento. Formam também a equipe André Brasil e Ruan de Souza. Dias havia vencido minutos antes a prova dos 100m livres, classe S5, o que já havia lhe garantido lugar entre os dez maiores medalhistas da história dos Jogos Paraolímpicos e o homem com os melhores resultados da trajetória de seu esporte. Ele venceu com o tempo de 1min10s11. A prata ficou com o norte-americano Roy Perkins e o bronze, com o britânico Andrew Mullen. No pódio, convidou o presidente do CPB (Comitê Paralímpico Brasileiro), Andrew Parsons, para cantar o hino ao seu lado. A maior medalhista dos Jogos é a nadadora Trischa Zorn, dos EUA, com 55 medalhas (41 ouros, 9 pratas e 5 bronzes). Dias, que tem má formação congênita que afetou dois braços e uma perna, teve um início tardio na natação, aos 16, depois de assistir aos Jogos Paraolímpicos de Atenas-2004 e se encantar com os feitos de Clodoaldo Silva, grande nome do país naquela edição. Apenas quatro anos foram suficientes para que ele brilhasse em Pequim-2008 e, depois, em Londres-2012. Até hoje ele treina em uma piscina pequena em Bragança Paulista, a 83 km de São Paulo. Isso nunca foi um impeditivo para que sobressaísse em nível internacional. Em 2009, 2012 e 2016 ele ganhou o Prêmio Laureus, o mais relevante do esporte, como melhor atleta com deficiência do mundo.