Mega Sena acumula e deve pagar R$ 32 milhões

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nenhum apostador acertou sozinho os números do concurso 1857 da Mega Sena, sorteado neste sábado (17). O prêmio acumulado para o próximo sorteio deve chegar a R$ 32 milhões, de acordo com a Caixa Econômica Federal. Veja as dezenas: 13 - 23 - 25 - 35 - 52 - 53. No rateio, 198 apostadores acertaram cinco dezenas e serão premiados com R$ 14.706,29 individuais. Outras 5.600 pessoas fizeram quatro acertos e poderão retirar R$ 742,81 cada uma. QUINA O prêmio principal do concurso 4186 da Quina também acumulou, segundo o site da Caixa. Confira as dezenas sorteadas: 07 - 09 - 21 - 33 - 53. Para o próximo sorteio, a estimativa de premiação é de R$ 3 milhões para a faixa de cinco acertos. TIMEMANIA A faixa principal do concurso 931 da Timemania também ficou sem acertadores. Os números sorteados foram os seguintes: 15 - 17 - 28 - 43 - 56 - 68 - 69. O time do coração é o Olaria-RJ. DUPLA SENA Outro prêmio que acumulou neste sábado foi o do concurso 1545 da Dupla Sena. Já o segundo sorteio teve dois ganhadores, que levarão R$ 51.145,83 cada. Confira as dezenas: 1º sorteio 03 - 04 - 21 - 28 - 32 - 46 2º sorteio 01 - 03 - 04 - 07 - 12 - 13 FEDERAL A Caixa sorteou ainda os números do Concurso 05111 da Loteria Federal. Veja o resultado: Destino - Bilhete - Valor do Prêmio (R$) 1º - 49027 - 700.000,00 2º - 53547 - 38.000,00 3º - 17742 - 32.000,00 4º - 20812 - 28.000,00 5º - 19704 - 24.048,00