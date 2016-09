Nadador Clodoaldo Silva se despede com lágrimas antes e depois da prova

ITALO NOGUEIRA RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Era uma prova para Clodoaldo Silva, 37, se emocionar. E um dos principais ídolos paraolímpicos não esperou o fim dela para chorar em sua despedida dos Jogos. Ele entrou pela última vez na piscina pelo evento no Estádio Olímpico de Esportes Aquáticos já em lágrimas. Ficou em oitavo nos 100m livres, classe S5, prova vencida por Daniel Dias. "Me emocionei muito dentro do balisamento. Tive o privilégio e sorte muito grande de ter o Daniel ao meu lado. A emoção começou ali. Ao entrar na prova, com todo mundo gritando meu nome, não consegui segurar as lágrimas", disse ele, com olhos ainda marejados. A Rio-2016 tinha um clima de despedidas e homenagens para Clodoaldo, tido como ídolo e referência para muitos para-atletas desta geração. Ele foi o primeiro paraolímpico a receber destaque após os seis ouros obtidos em Atenas-04, o que o levou a ser escolhido para acender a tocha na cerimônia de abertura. Mesmo com o clima de adeus, Clodoaldo conquistou uma prata no revezamento 4 x 50m 20 pontos, chegando a 14 medalhas desde Sydney-00. A sequência o fez esquecer de que aquele era um momento de despedida. A "ficha caiu" na sexta-feira (16) véspera da última prova. "Até antes de ontem, sabia que tinha uma validade para a carreira do Clodoaldo acabar dentro da piscina, mas estava vivendo um dia após o outro. Chegando ontem, parece que caiu a ficha. Foi até difícil dormir ontem. Foi difícil nadar a eliminatória", afirmou. Clodoaldo diz que ainda não tem planos para o futuro. De imediato, quer tirar férias para aproveitar a família, principalmente a filha Anita, 4.