Doria defende transparência sobre dados do Uber

FLÁVIO FERREIRA SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O candidato do PSDB à Prefeitura de São Paulo, João Doria, defendeu "transparência absoluta" em temas polêmicos e de interesse geral da população ao criticar a medida adotada na sexta-feira (16) pela gestão de Fernando Haddad (PT) de manter sob sigilo informações sobre a frota do Uber e empresas de transporte individual. Neste sábado (17), a administração de Haddad recuou e divulgou que a decretação do segredo de dados não teria mais validade. Doria fez campanha neste sábado (17) no bairro de São Miguel, no extremo leste da capital "Um tema como esse deveria ser tratado de forma ampla, transparente e aberta e não de forma fechada. É um equívoco do prefeito Fernando Haddad", afirmou Doria ao comentar a medida de decretação de sigilo adotada pela gestão na sexta e declarada inválida no dia seguinte. Indagado sobre as críticas de opositores sobre o fato de não se manifestar sobre o tema das reformas trabalhistas em discussão no âmbito federal, Doria afirmou: "primeiro nós vamos ganhar as eleições, depois nós vamos tratar dos temas nacionais. Depois disso, contem comigo". Porém, ao ser questionado a respeito da reação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em relação à denúncia criminal apresentada pela força-tarefa da Operação Lava Jato contra o petista, o tucano respondeu: "também é um tema nacional, mas não me custa manifestar minha posição. Sou a favor da Justiça. Tudo aquilo que a Justiça faz com amplo direito de defesa, faz bem feito. O ex-presidente Lula tem contas a pagar e vai responder por isso". Ante a indagação se não estaria fazendo comentários sobre questões nacionais apenas para atacar o PT, Doria negou tal postura. "Não fiz nenhum ataque ao PT. Fiz apenas a menção de valorizar o Judiciário brasileiro, que merece todo respeito".