Forte explosão deixa ao menos dez feridos no Chelsea, em Nova York

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma forte explosão feriu ao menos dez pessoas e deixou o bairro de Chelsea, no centro de Nova York, em alerta na noite deste sábado (17). Até as 23h (horário de São Paulo) não havia informações sobre o que ocasionou a explosão, que ocorreu por volta das 20h30 (21h30 em São Paulo) na rua 23, entre a 6ª e a 7ª avenidas, em Manhattan. A área do incidente -que é próxima ao icônico Flatiron Building e ao Eataly- foi logo isolada pela polícia e os bombeiros ainda estão fazendo atendimentos no local. Não há informações sobre feridos com gravidade. Segundo o "New York Times", entre dez e 15 pessoas teriam se ferido. O jornal ainda afirma que três agentes da polícia disseram, sob anonimato, que parece que a explosão teria ocorrido numa lata de lixo. Com o impacto, as janelas de um prédio de cinco andares e os vidros de alguns carros ficaram estilhaçados. O edifício fica entre uma igreja e um prédio de apartamentos que está sendo restaurado.