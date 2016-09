'Nunca escutei tanto barulho embaixo da água', diz Daniel Dias

ITALO NOGUEIRA RIO DE JANERO, RJ (FOLHAPRESS) - O nadador Daniel Dias afirmou neste sábado (17) que o apoio da torcida foi essencial para que conquistasse as nove medalhas na Paraolimpíada de 2016. "Nunca escutei tanto barulho embaixo da água. Tenho que agradecer muito a esse público", disse ele. Dias atingiu a marca de 24 medalhas, se tornando o oitavo maior medalhista da história dos Jogos Paraolímpicos. Ele pretende ainda disputar a Paraolimpíada de Tóquio-2020, mas seu sonho imediato, afirmou, "é não pensar em natação". "Quero aproveitar a família", completou. O nadador lamentou o destino do Estádio Olímpico de Esportes Aquáticos, que será desmontado após o evento. Em tom de brincadeira, ele disse que aceita receber em sua cidade, Bragança Paulista, uma das piscinas -elas devem ficar no Rio, em dois bairros da zona oeste. "É uma pena desmancharem isso aqui. Mas espero que consigam reaproveitar as piscinas que são incríveis. Se quiserem levar uma para Bragança Paulista, estou aceitando."