Panela de pressão provoca incêndio em residência

Um incêndio provocado por uma panela de pressão foi registrado na noite de ontem (17 de setembro) em uma residência na Rua Maurício Cardoso, no município de Entre Rios do Oeste, na região oeste do Paraná.

Na hora do acidente estavam em casa um casal e seus três filhos, mas eles felizmente não ficaram feridos. O fogo teria começado na cozinha em uma panela de pressão e ainda atingiu a lavanderia do imóvel.

Por sorte, um caminhão pipa do município conseguiu chegar a tempo no local e com a ajuda de populares evitou que o fogo se alastrasse e atingisse o restante da vizinhança. A cozinha, no entanto, foi totalmente destruída pelas chamas.



