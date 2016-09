Fim de semana no PR é marcado por violência contra as mulheres

Redação Bem Paraná com CGN

18/09/16 às 09:31 Redação Bem Paraná com CGN

Episódios de violência contra a mulher são recorrentes no Brasil. Segundo dados da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República (SPM-PR), a cada sete minutos uma denúncia sobre essse tipo de situação é registrada a cada sete minutos no país, que entre janeiro e outubro de 2015 registrou 63.090 relatos.

No Paraná, a situação não é muito diferente. E somente neste fim de semana foram pelo menos dois casos mais graves de agressão contra mulheres.

O primeiro episódio foi registrado em Apucarana, no norte do Paraná, onde uma mulher foi ameaçada pelo seu companheiro na noite de sexta-feira (16 de setembro). O suspeito teria usado um canivete para amedrontar a vítia, que saiu de casa assustada e buscou abrigo na casa do pai após o episódio.

A Polícia Militar foi acionada e a vítima relatou que queria apenas retornar à residência para pegar seu filho e alguns pertences. Contudo, ela preferiu não registrar queixa contra o homem.

O outro episódio foi registrado em Cascavel, no oeste do Paraná. Segundo o relato da vítima, o marido teria vendido um som automotivo e estaria em um bar gastando o dinheiro, que deveria ser utilizado para pagar o divórcio do casal.

Ao ser abordado pela mulher no estabelecimento, o homem de 40 anos teria agredido a mulher. Ao chegar em casa, ela trancou a residência, mas ele quebrou uma janela da casa para entrar em casa, cortando o braço.

Após a confusão, o suspeito foi levado à uma Unidade de Pronto-Atendimento e foi medicado. Ao retornar para casa, agrediu novamente a mulher, que então resolveu representar contra o marido, que foi enquadrado na Lei Maria da Penha e acabou preso.