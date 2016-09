Polícia encontra novo dispositivo em área próxima de explosão em NY

ANNA VIRGINIA BALLOUSSIER NOVA YORK, EUA (FOLHAPRESS) - A polícia nova-iorquina encontrou um potencial segundo explosivo a quatro quadras de onde uma bomba foi detonada na noite deste sábado (17), ferindo ao menos 29 pessoas. O novo dispositivo parece ser uma panela de pressão, na qual alguém acoplou fitas, fios e um aparelho que aparenta ser um celular. Havia um pedaço de papel ao lado -a autoridades não divulgaram o conteúdo. A primeira bomba -que autoridades acreditam ser caseira- explodiu na rua 23, no Chelsea, bairro conhecido por suas galerias de arte, seus bares LGBT e mercados de pulga nos fins de semana. O segundo objeto foi achado na rua 27. Manhattan está em estado de alerta para possíveis ataques, e sirenes de viaturas e ambulâncias são ouvidas por toda a parte. Policiais continuam a procurar com lanternas, madrugada adentro, por novas bombas. O prefeito de Nova York, Bill de Blasio, disse que o ato foi "intencional", mas que não há indícios, por ora, de conexão com terrorismo. Câmeras de segurança de uma academia de ginástica da região mostram a vidraça se estilhaçando no momento do impacto, e em seguida pedestres correndo para longe da explosão. A polícia recomendou que moradores do Chelsea fiquem longe das janelas.