A apresentadora Ana Hickmann e seu marido, Alexandre Correa, foram sofreram ameaças de morte na internet recentemente. Por conta da situação, o empresário teve de registrar um boletim de ocorrência na última sexta-feira (16 de setembro) e agora aguarda a abertura de um inquérito para apurar as ameaças.

Em entrevista ao EGO, Alexandre comentou a situação: "Será pedido para que o Instagram e o Facebook, que foram as redes sociais em que ocorreram as ameaças, abram os dados da pessoa que montou esses perfis, pois é a mesma pessoa. Só assim poderemos tomar as providências cabíveis”, explicou.

O empresário ainda relata que essa não foi a primeira vez que o casal é ameaçado na internet, mas que agora as ameaças estão sendo levadas a sério por conta do episódio registrado em maio em que Ana foi feita refém junto com parentes em um quarto de hotel em Belo Horizonte (MG). "Se for pra morrer alguém nessa história, não será alguém da minha família”, desabafou.