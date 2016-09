Mulher é agredida após se recusar a dar dinheiro para drogas

Um homem foi preso em flagrante na tarde de sábado (18 de setembro) em Santos, no litoral de São Paulo, suspeito de agredir a companheira com socos no rosto. O motivo da agressão, que aconteceu em um apartamento no bairro Ponta da Praia, seria a negativa da mulher em dar R$ 30 para o suspeito comprar drogas.

A vítima, que é advogada e não teve o nome revelado, prestou depoimento à Polícia Civil e revelou que o companheiro é dependente químico e possui passagens pela polícia, sendo que há um ano saiu da cadeia.

Ela ainda contou que já havia sido agredida por ele outras duas vezes, mas que não registrou boletim de ocorrência. Desta vez, ressolveu prestar queixa e o homem de 47 anos foi preso - antes, resistiu à prisão e chegou a insultar os policiais militares durante a abordagem.

Agora o homem, que foi preso em flagrante, responderá por lesão corporal, violência doméstica, desacato e resistência. O caso foi registrado na Delegacia Seccional de Santos e já está sendo investigado.