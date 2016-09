"Sai de Baixo" pode voltar com Tom Cavalcante

(foto: Divulgação)

O programa "Sai de Baixo" pode voltar ao ar nas noites de domingo, após o Fantástico, na TV Globo. Segundo informações da coluna do Flávio Ricco, no portal UOL, o humorístico escrito por Marcelo Saback, contaria com plateia e seria por liderado por Tom Cavalcante.

O projeto inclusive, estaria sendo desenvolvido "a passos largos" no departamento de Boninho. A ideia com o retorno do programa é, finalmente, anular o "Programa do Silvio Santos", do SBT.

Nos últimos tempos, a Globo fracassou ao realizar tentaivas com filmes e outros programas como "Tomara que Caia". O único que tem bons resultados no horário é o "Big Brother".

O colunista, contudo, ressalta que o produto está ainda em desenvolvimento e depende da aprovação do diretor-geral Carlos Henrique Shcroder. De toda forma, se aprovado, pode estrear ainda neste ano ou depois do "BBB 17", em abril do ano que vem.