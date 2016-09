SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após a sessão da sexta (16) da peça "Vermelho", em cartaz no Tuca, em São Paulo, Antonio Fagundes começou o tradicional bate-papo que realiza com o público falando sobre a perda de seu colega de trabalho, Domingos Montagner, com quem contracenava na novela "Velho Chico" (Globo). "Como não podia deixar de ser, hoje nós fizemos o espetáculo inteiro pensando no nosso querido amigo Domingos Montagner", disse Fagundes, que divide o palco com seu filho Bruno. "E eu sei que ele está lá junto com os deuses do teatro olhando por nós enquanto estamos aqui." Montagner morreu afogado no rio São Francisco, na cidade de Canindé do São Francisco (SE), na última quinta (15), após gravar cenas da novela.