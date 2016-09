(foto: Reprodução)

A cidade belga de Bruges inaugurou o primeiro cervejoduto do mundo na última sexta-feira (16 de setembro), abrindo a rota ao futuro e, para seus cidadão, ao caminho do bar. Os dutos possuem cerca de três quilômetros de extensão e saem do centro da cidade, do bar De Halve Maan, até a engarrafadora localizada no subúrbio da cidade.

A cervejaria De Halve Maan é uma das mais antigas do país e para construir o cervejoduto, que custou aproximadamente US$ 4,5 milhões, recorreu a um método diferente: prometer cerveja grátis para quem doasse para o projeto.

Como resultado, mais de 500 pessoas doaram na campanha de crowdfunding, uma espécie de "vaquinha" online. Cada um deles irá receber a bebida grátis pelo resto da vida, promete a cervejaria. Tudo, porém, de acordo com o investimento.

"Quem fez um pequeno investimento, por exemplo, talvez receba apenas algumas latas de cerveja todos os anos no dia do aniversário", explica Xavier Vanneste, diretor da De Halve Maan. "Porém, quem pagou a cota máxima pode receber uma garrafa de cerveja diária pelo resto da vida", complementa.

A ideia dos dutos, ainda segundo Vanneste, foi reduzir os gastos com transportes, principalmente pelo fato de Bruges, uma cidade medieval, contar com ruas apertadas e receber cerca de 2 milhões de turistas anualmente, o que dificulta o transporte de mercadorias, especialmente pelo centro, região em que fica a empresa criada no século 16.