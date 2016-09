Manifestantes preparam protesto contra Temer em Nova York

ANNA VIRGINIA BALLOUSSIER NOVA YORK, ESTADOS UNIDOS (FOLHAPRESS) - Manifestantes preparam uma "recepção ao Michel Golpista Temer em Nova York". É o nome do evento, divulgado no Facebook, com a agenda do presidente do Brasil, Michel Temer, que chega neste domingo (18) à cidade para a Assembleia-Geral da ONU e encontros bilaterais. O primeiro protesto contra Temer, chamado de "vampiro da democracia", foi programado para este domingo, no Plaza Athenee -sua comitiva se hospedará no hotel de luxo com crédito de US$ 60 mil deixado pela ex-presidente Dilma Rousseff, que saiu do cargo após sofrer um impeachment, em agosto. Há outras manifestações previstas ao longo da semana. Até a manhã de domingo, 26 pessoas confirmaram presença, e 37 se disseram interessada em comparecer à série de protestos. O grupo que a organiza é o Defend Democracy in Brazil, o mesmo por trás de intervenções contra o impeachment em Nova York.