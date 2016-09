Família brasileira é encontrada esquartejada na Espanha

DIOGO BERCITO MADRI, ESPANHA (FOLHAPRESS) - As autoridades espanholas encontraram os corpos esquartejados de quatro brasileiros, dos quais dois eram menores de idade, segundo informações da agência de notícias Efe. Procurado pela reportagem da Folha de S.Paulo, o consulado brasileiro disse não ter informações sobre o caso. Os corpos foram encontrados em um povoado de Guadalajara, localizado a 60 quilômetros da capital, Madri. Os menores de idade tinham, ainda segundo a agência, quatro e um ano de idade. A família alugava há cerca de um mês uma casa em Pioz, com 3.500 habitantes. Vizinhos haviam reclamado do odor vindo do local. Os corpos estavam em bolsas de plástico, segundo o jornal local "El País". Os entornos foram em seguida interditados. Informações preliminares sugeriam que o crime foi motivado por ajuste de contas.