Crise faz Paraná cortar mil cargos em comissão e extinguir secretarias

Com a caixa dos estados em crise financeira, a maioria dos governadores se viram na necessidade de tomar medids impopulares e enxugarem a folha de pagamento. São Paulo, o estado mais rico do país, por exemplo, extinguiu 3.723 cargos vagos e outros 396 comissionados, com economia de R$ 1,9 bilhão aos cofres públicos.

O "enxugamento" da máquina estatal se deve ao limite permitido pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), que coloca como limite para a proporção entre gastos com pessoal e receita em 49% - o patamar prudencial, contudo, é de 44,1%.

No Paraná, estado com um quadro mais enxuto, os cortes também foram sentidos. Cerca de mil cargos em comisão foram extintos, com economia de R$ 48 milhões, e quatro secretarias foram fechadas. As informações constam em reportagem publicada neste domingo pelo jornal O Globo.