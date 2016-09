Na maratona, Edneusa Dorta ganha a 72ª medalha do Brasil

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Edneusa Dorta, 40, cruzou a linha de chegada da maratona classe T12 (atletas com deficiência visual) em terceiro e fechou a participação do Brasil na Paraolimpíada do Rio com mais um bronze. Foi o 72º pódio do país nos Jogos. A baiana se manteve entre as três primeiras colocadas durante todos os 42,195 km da prova e cruzou a linha de chegada com o tempo de 3h 18min e 33s. "O calor para mim não faz diferença. Sou brasileira e enfrento tudo: calor, frio, inverno, verão, chuva...o que vier. Sou guerreira e não desisti", afirmou a corredora ao fim da prova. O ouro fico com a espanhola Elena Congost (3h 01min e 43s), e o bronze, com a japonesa Misato Michishita (3h 6min e 52s).