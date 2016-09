Redação Bem Parana com assessoria

18/09/16 às 15:14 - Atualizado às 15:14 Redação Bem Parana com assessoria

Os professores da rede estadual de ensino farão uma mobilização parcial neste quinta-feira, 22. A mobilização deverá ocorrer em com aulas de 30 minutos.

A mobilização foi aprovada em assembleia realizada na manhã deste sábado, 17.

Segundo a APP-Sindicato, a greve geral pode acontecer em caso de ameaças de retirada de direitos em alguns projetos de lei que tramitam na Câmara dos Deputados. A aprovação da greve vai de acordo com as convocações da CUT e CNTE em preparação para uma greve geral dos trabalhadores.