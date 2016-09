Governador de Nova York diz que explosão foi ato de terrorismo

O governador de Nova York, Andrew Cuomo, afirmou, neste domingo, 18, que a explosão ocorrida na noite de sábado (17) na cidade foi um "ato de terrorismo", mas que, por enquanto, nenhuma conexão com grupos extremistas foi encontrada. Cuomo disse que um dano significativo foi causado e que "tivemos sorte que não houve mortos".

A declaração do governador contradiz o prefeito de Nova York, Bill de Blasio, que afirmou inicialmente que o ato era "intencional", mas tinha nenhuma "ligação com o terrorismo". "Quem tiver plantado essas bombas, nós os encontraremos e vamos levá-los à Justiça", disse ele.

A explosão, ocorrida no bairro de Chelsea, deixou 29 pessoas feridas. Uma segunda bomba, que não explodiu, foi encontrada a quatro quadras do local do incidente.