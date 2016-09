Irã dedica ouro no vôlei sentado a ciclista morto durante competição

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O time de vôlei sentado masculino do Irã dedicou o ouro que conquistou neste domingo (18) ao ciclista iraniano Bahman Golbarnezhad, 48, que morreu no último sábado (17) após um acidente durante a corrida. Esta foi a primeira morte na história paraolímpica durante uma competição. "Quando soubemos da notícia ficamos muito chocados. A nossa missão virou vencer para dedicar a medalha a ele e consolar, ao menos um pouco, sua família. A alma dele estava conosco hoje", disse o jogador Morteza Mehrzat, o "gigante" do time, após o jogo. "Lamentamos muito essa notícia. Ficamos muito amigos na Vila Paraolímpica. Queremos dedicar este ouro à alma de Bahman", disse Sadegh Bigdeli, capitão do time, após a partida. O ciclista foi homenageado em dois momentos durante o jogo. Um atleta do Irã entrou em quadra carregando uma foto do ciclista. Antes da execução do hino, foi pedido um minuto de silêncio em sua homenagem. O ciclista também foi lembrado na cerimônia de premiação, onde o jogador Merzat Mehravan segurou o retrato novamente. O Irã venceu a Bósnia por três sets a um. Ao vencer o Brasil, o Egito ficou com a medalha de bronze.