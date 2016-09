Inverno termina com semana de grande oscilação de temperatura

A última semana de inverno em Curitiba será marcada pela grande diferença entre as temperaturas mínimas e máximas. Chamada amplitude térmica, essa diferença ficará acima dos 10 graus em vários dias, bastante propício ao "feito cebola", quando, por conta do frio da manhã, os curitibanos se agasalham e, ao longo do dia, vão tirando as camadas de roupa, para no comecinho da noite, colocá-las de novo.

A segunda amanhece com mínima de 13º C e, à tarde, a máxima deve ficar na casa dos 24 ºC. O último dia de inverno, na quinta-feira, 22, o dia amanhece com 9ºC, mas a máxima chega a 24ºC.

A chuva deste domingo, persiste ainda na segunda, mas na terça o tempo começa a se firmar e segue assim até o começo da primavera, a partir das 11h22 do dia 22 de setembro, segundo a previsão do Instituto de Meteorologia Simepar.

Segundo Simepar a chuva foi resultado de um sistema de baixa pressão que se intensificou sobre o mar, próximo ao Rio Grande do Sul. Com isso, no Paraná subiram as taxas de umidade e calor na atmosfera, possibilitando o desenvolvimento de nebulosidade e previsão de pancadas de chuva no Estado.

Apesar do aumento de nuvens e da condição de chuva, fica abafado com calor mais intenso na metade norte paranaense. As precipitações, ocorrem em áreas isoladas. Em alguns pontos a chuva foi mais forte e acompanhadas de trovoadas, especialmente no oeste, sudoeste, centro-sul, Campos Gerais, Região Metropolitana de Curitiba (RMC) e no litoral.