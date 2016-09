Recordista de medalhas no Rio leva prata em decisão no photo finish na maratona

SÉRGIO RANGEL RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A última prova da Paraolímpiada foi decidida de forma dramática na tarde deste domingo (18). A vencedora teve que ser apontada como o auxílio da tecnologia. A chinesa Lihong Zou e a russa naturalizada norte-americana Tatyana McFadden concluíram, de cadeira de rodas, a maratona com o tempo idêntico 1h38min44s na orla de Copacabana. Mas, após a consulta do photo finish, os organizadores da prova deram a vitória para a chinesa. A decisão foi baseada em milhares de imagens que são feitas por câmeras instaladas na linha de chegada. Nesta categoria, vale o momento em que a roda dianteira da cadeira cruza o final da prova. Embora Tatyana tenha ficado com a prata, ela e a chinesa estabeleceram o novo recorde paraolímpico da distância. "Foi incrível tudo que aconteceu aqui nos últimos dias", afirmou a norte-americana, a a maior vencedora do atletismo na Paraolimpíada do Rio. Ela terminou o evento com seis medalhas (quatro de ouro e duas de prata). Tatyana venceu provas distintas (5.000m, 1.500m e 400m, 800m), além da prata nos 100m e na maratona. A prova mais longa do atletismo (42,125km) foi disputada num circuito montado na orla de Copacabana. O sol castigou os para-atletas. A temperatura era de 30 ºC. Em quatro edições da Paraolimpíada de verão, ela coleciona 16 medalhas. A russa obteve também um pódio nos Jogos de Inverno. A para-atleta de 27 anos nasceu com a espinha bífida, quando a coluna vertebral não se fecha por completo, e foi deixada com paralisia nas pernas pelo familiares em um orfanato em São Petersburgo, na Rússia. Lá, ela aprendeu a se locomover com os braços e só foi sentar numa cadeiras de rodas aos seis anos após ser adotada pelo norte-americana Debbie McFadden. A mãe adotiva de Tatyana ajudou a escrever nos anos 90 a legislação marco nos EUA que proíbe a discriminação com base na deficiência. Neste domingo (18), em Copacabana, Debbie se confundiu e interrompeu a entrevista de Tatyana para anunciar que a filha dividiria o ouro com a chinesa. A notícia deixou Tatyana "chocada". Três minutos depois, a vitória da chinesa foi confirmada pelos organizadores. A norte-americana não se abalou. "O importante é que a minha campanha foi excelente. Vou treinar para voltar mais forte nos Jogos de Tóquio [em 2020]", afirmou Tatyana, que sofreu preconceito por sua paixão pelo esporte. JUSTIÇA Em 2004, após conseguir as suas duas primeiras medalhas na Paraolimpíada de Atenas, ela e sua família começaram a travar disputas judiciais para competir com atletas sem deficiência na escola. Os dirigentes alegavam que a russa tirava vantagem sobre as adversárias por usar cadeiras de rodas. Só conseguiu competir pelo time da escola após a Justiça garantir o direito. O feito serviu de base para a decisão histórica do Departamento de Direitos Civis de Educação dos EUA. Há três anos, o órgão determinou que os distritos escolares são obrigados a proporcionar igualdade de acesso nas atividades extracurriculares para todos os alunos. "A Tatyana é determinada e um símbolo para todos. Ela sempre diz: 'Você não tem que lamentar pelo seu corpo, mas fazer o melhor com o que você", disse Debbie ao lado de Bridget, sua parceira, na praia de Copacabana.