Camila Pitanga usa rede sociais para falar da morte de Montagner

(foto: Divulgação/Gshow)

Pela primeira vez a atriz Camila Pitanga, falou sobre a morte do colega de elenco, o ator Domingos Montagner, ocorrida na última quinta-feira, 15, morto na última quinta-feira, em Canindé do São Francisco, Sergipe. Ela interpreta a personagem Maria Tereza, e fazia o par romântico com Santo, nterpretado por Domingos Montagner, na novela Velho Chico, da Rede Globo. Ela estava tomando banho no rio com ele quanto Montagner se afogou.

A atriz usou as redes sociais para agradecer todo o apoio que tem recebido dos fãs e disse que isso tem sido importante para enfrentar o momento. "Tenho recebido um mar de amor e isso tem sido extremamente importante para me fortalecer. Gratidão eterna a todos vocês que estão nessa corrente de amor", publicou a atriz.

Camila participou do velório de Montagner, no sábado. Ela chegou ao local ao lado do namorado, Igor Angelkorte, visivelmente abatida.