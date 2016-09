Atividades educativas no Ciclolazer abrem a Semana em Curitiba

A Semana Nacional de Trânsito 2016 teve início em Curitiba neste domingo,18, com a realização de atividades educativas dentro da programação do projeto Ciclolazer, organizado todos os domingos no Centro Cívico.



Neste ano, o tema da Semana é “Eu Sou + 1 por um Trânsito + Seguro”, destacando ações e atividades para a melhora da segurança do trânsito nas cidades brasileiras. “Este tema é um chamado para a reflexão, para que toda a população pense e repense suas atitudes no trânsito e o que pode ser feito em prol da segurança no trânsito em Curitiba”, diz o coordenador de mobilidade urbana da Secretaria Municipal de Trânsito (Setran), Gustavo Garrett.



Ao longo da semana, a Setran organizará diversas ações e atividades com foco na segurança no trânsito como o respeito ao sinal amarelo do semáforo, a não utilização do fone de ouvido e do celular por pedestre, ciclistas, motociclistas e motoristas nas ruas da cidade e a travessia segura de pedestres. “Precisamos constituir a travessia segura em Curitiba, seguindo o exemplo de diversas cidades do Brasil e do mundo. É preciso parar para todos os pedestres que estejam atravessando na faixa de segurança e faixa elevada, pois eles são a parte mais frágil do trânsito”, confirma Garrett.



A Semana Nacional de Trânsito segue até o próximo sábado (24). Agentes da Setran também farão abordagens educativas em escolas municipais, Ruas da Cidadania e em outras regiões das subprefeituras, com destaque para o fechamento de várias ruas da cidade na quinta-feira (22), Dia Mundial Sem Carro, para a realização de atividades esportivas e recreativas.