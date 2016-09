Ricardo Young, candidato a prefeito pela Rede Sustentabilidade, faz caminhada com Marina Silva

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O candidato a prefeito de São Paulo pela Rede Sustentabilidade, Ricardo Young, fez uma caminhada na manhã deste domingo (18) ao lado da ex-senadora e ex-candidata a presidente Marina Silva, nome mais conhecido do seu partido. Os dois percorreram parte da Avenida Paulista, que fica fechada ao trânsito aos domingos, e fizeram uma apresentação do programa de governo de Young para São Paulo, em frente ao Parque Trianon. "Vim aqui com o Ricardo apresentar o programa de governo para a cidade de São Paulo. Eu costumo dizer que o programa é o contrato de trabalho, feito em colaboração com a população", disse Marina, em vídeo divulgado pela campanha de Young nas redes sociais. Segundo o candidato, mais de 200 pessoas da sociedade civil participaram da elaboração do programa, que propõe uma "descentralização radical" da administração municipal, dando mais autonomia às subprefeituras. "Estamos lançando nosso governo nas ruas, na festa que é a Avenida Paulista, com essa vida, essa vitalidade, o empreendedorismo, os grandes negócios, a Paulista é a síntese da cidade e é aqui que nós resolvemos lançar nosso programa colaborativo", disse Young, ao lado de Marina no vídeo da Rede paulistana.