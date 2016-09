Fiat Uno 2017 muda na frente e recebe novos motores

Uno chega com novas grade e para-choque dianteiro (foto: Divulgação)

Com o lançamento do Mobi, o Uno deixou de ser o carro de entrada da Fiat. A linha 2017 chega com várias mudanças e foi escolhido para estrear a nova família global de motores FIREFLY da FCA, com versões 1.0 três cilindros e 1.3 quatro cilindros. Para subir de categoria vem agora recheado de novas tecnologias. Direção elétrica com função City como item de série em todas as versões, controle eletrônico de estabilidade (ESC), controle de tração (TC), assistência de partida em rampa (Hill Holder), sistema antideslizamento ASR, partida assistida (Tip Start), novos pneus superverdes, e aumentou também a oferta do Start&Stop, que agora vem de série em todas as versões com motor 1.3, inclusive as equipadas com câmbio Dualogic. Externamente o Fiat Uno 2017 chega com novas grade e para-choque dianteiro, além de rodas em liga leve para as versões Way e Sporting e novas faixas para a Sporting. O interior, totalmente remodelado recentemente, recebeu novos grafismos para o quadro de instrumentos com display LCD de 3,5 polegadas em alta resolução, complementado por itens de conforto e conveniência como central multimídia com tela de 6,2 polegadas, câmera de ré, retrovisor elétrico com função tilt down, volante multifuncional, computador de bordo e paddle shift para as versões Dualogic. Os inéditos motores 1.0 três cilindros e 1.3 quatro cilindros que equipam o Uno 2017 adotam a arquitetura de 2 válvulas por cilindro com geometria do conjunto otimizada: o 1.0 alcança potência de 72 cv e torque de 10,4 kgf.m (gasolina) e 77 cv e 10,9 kgf.m (etanol), enquanto o 1.3 chega a 101 cv e 13,7 kgf.m (gasolina) e 109 cv e 14,2 kgf.m (etanol). Na cidade o Uno 1.0 faz 13,11 km/l com gasolina e 9,24 km/l com etanol. Na estrada esses números sobem para 15,14 km/l (g) e 10,40 km/l (e). Os resultados do 1.3 são bem parecidos. Em meio urbano ele faz 12,89 km/l com gasolina e 9,17 km/l com etanol. Em uso rodoviário alcança 14,05 km/l (g) e 10,14 km/l (e).