Inter busca vitória que pode tirar time da zona de rebaixamento

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na briga para deixar a zona da degola, o Inter inicia sequência de três jogos fora de casa nesta segunda (19) contra o lanterna América-MG, pela 26ª rodada do Nacional. O jogo será disputado no estádio Independência, em Belo Horizonte (MG). Vindo de duas vitórias derrotas seguidas, Celso Roth, técnico do Inter, vai mexer no setor ofensivo. Nico López deve dar lugar a Aylon, que jogará ao lado de Eduardo Sasha, também novidade no ataque. Já Valdívia deve atuar um pouco mais recuado, junto ao meia Eduardo Henrique, que entra na vaga de Seijas. No treino deste domingo (18), Roth, que tinha sinalizado que poderia escalar três zagueiros, mostrou que deve manter a defesa com apenas dois defensores, Paulão e Ernando. A única mudança pode ser a entrada de Ceará no lugar do lateral-direito Artur. O Inter começa a rodada na 18ª colocação, com 27 pontos. Já o adversário desta segunda (19) segue isolado na lanterna com 15 pontos ganhos. Jogando fora de casa, o América-MG empatou os dois últimos jogos pelo Brasileirão, mas não conseguiu interromper sequência de seis jogos sem vitória. O time mineiro agora quer aproveitar o mando de campo para voltar a vencer. Com pelo menos quatro desfalques para a partida -Pablo, Alison, Nilson e Tony-, o técnico Enderson Moreira resolveu esconder o time que começará jogando, mas revelou ao site do clube que não deve fazer grandes mudanças no time mineiro. A única certeza é que Osman segue no ataque. AMÉRICA-MG João Ricardo; Jonas, Sueliton, Éder Lima e Gilson; Leandro Guerreiro (Ernandes), Juninho, Matheusinho e Danilo Barcelos (Diego Lopes); Osman e Michael (Nixon). T.: Enderson Moreira INTERNACIONAL Danilo; William, Paulão, Ernando e Artur (Ceará); Rodrigo Dourado, Fabinho, Eduardo Henrique e Valdívia; Eduardo Sasha e Aylon. T.: Celso Roth Estádio: Independência, em Belo Horizonte (MG) Horário: 20h Árbitro: Rafael Traci (PR)