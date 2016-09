Setor defensivo é o destaque do Coxa contra o Sport

O Coritiba garantiu na tarde deste sábado uma importante vitória fora de casa contra o Sport, na Ilha do Retiro. O único gol da partida foi marcado pelo volante Amaral e o grande destaque do time paranaense foi justamente o setor defensivo, que teve atuação quase impecável - só pelo lado esquerdo, com Juninho, que o time teve algun problema.



Além da solidez defensiva, outros dois nomes tiveram bom destaque: o volante Ícaro e o meia venezuelano Cézar González. Os dois entraram no decorrer do duelo por conta das lesões sofridas por Amaral (fratura no maxilar) e Raphael Veiga (lesão muscular), respectivamente, e trataram de melhorar a qualidade de passe do time paranaense, ajudando a diminuir a pressão sofrida pelo time do Coxa depois do primeiro e único gol da partida.



Confira abaixo a avaliação individual dos atletas do time do Alto da Glória.

ATUAÇÕES INDIVIDUAIS

Wilson (7,0)

Pelo menos duas boas defesas para ajudar a garantir a vitória coxa-branca.



Dodô (6,0)

Sólido defensivamente, deixou a desejar no ataque. Um cruzamento, totalmente errado.



Luccas Claro (7,5)

Perfeito nas bolas aéreas e muito firme por baixo. Foi o melhor jogador da defesa.

Nery Bareiro (6,5)

Atuação segura defensivamente. Com a bola nos pés, joga simples e erra pouco.

Juninho (5,5)

Teve muita dificuldade para segurar Everton Felipe, embora tenha crescido na 2ª etapa.

Edinho (6,5)

Firme na marcação. Muito por conta dele o Sport pouco criou pelo meio.

Amaral (7,0)

Saiu aos 41-1º, lesionado. Firme defensivamente, ainda marcou o gol do Coritiba.



Ícaro (6,5)

Deu mais qualidade de passe ao time, o que foi essencial na 2ª etapa.

Raphael Veiga (6,5)

Deixou o campo lesionado. Não foi brilhante, mas deu a assistência para o gol.

César González (6,5)

Entrou aos 3-2º. Melhorou muito a qualidade do time no meio de campo.

Yan (6,0)

Mais importante taticamente do que tecnicamente. Criou pouco.

Leandro (6,5)

Esforçado. Criou um bom lance, mas tomou o 3º amarelo e desfalcará o time.

Iago (S/N)

Entrou aos 31-2º. Pouco mais de 15 minutos em campo e pouco apareceu.

Kazim (6,0)

Teve duas boas chances para marcar, mas desperdiçou ambas. Segura bem a bola.