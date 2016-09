ATUAÇÕES: Pablo e Thiago Heleno foram os melhores em campo

Hernani e Nicolas, do Atlético, disputam lance com Kelvin, do São Paulo (foto: Geraldo Bubniak)

O Atlético Paranaense não teve uma atuação brilhante contra o São Paulo, mas foi "eficiente e eficaz" - usando as palavras do técnico Paulo Autuori. O time paranaense priorizou a posse de bola no primeiro tempo e esperou falhas do adversário para atacar. No segundo tempo, o Furacão foi mais ousado e se lançou ao ataque. O lateral-direito Léo foi o grande destaque ofensivo do segundo tempo. No primeiro tempo, o volante Hernani foi uma máquina de atacar e defender. Mas os jogadores mais decisivos foram o zagueiro Thiago Heleno (impecável na defesa) e o meia-atacante Pablo (autor do gol e de quatro grandes jogadas ofensivas). Veja as notas para os jogadores do Atlético:

Weverton (6,5)

Fez duas boas defesas. Razoável na reposição de bola.

Léo (7,0)

Cruzou a bola para o gol. Foi o mais participativo (81 toques na bola) e o mais caçado (3 faltas).

Thiago Heleno (7,5)

Teve 15 boas ações defensivas (1 desarme e 8 rebatidas). Sete lançamentos certos.

Paulo André (7,0)

Ganhou 14 disputas (5 pelo alto). Acertou cinco lançamentos.

Nicolas (6,5)

Foi o mais preciso nos passes com 92,6%. Dois bons cruzamentos. Bem na bola parada.

Otávio (6,0)

Acertou 11 dos 12 lançamentos que tentou. Distribuiu bem o jogo (50 passes).

Hernani (6,0)

Foi o motor do time no 1º tempo. Criou boas chances e defendeu com força.

Lucas Fernandes (5,0)

Ficou preso na marcação e pouco criou. Ajudou a marcar.

Rossetto (5,0)

Não criou. Limitou-se a distribuir o jogo e a marcar. Saiu no intervalo.

Cabral (6,0)

Entrou no intervalo. Criou duas boas jogadas ofensivas. Bons dribles e passes.

Renan Paulino (sem nota)

Entrou aos 45-2º. Jogou pouco tempo.

Pablo (7,5)

Marcou o gol e criou quatro boas jogadas ofensivas. Brilhante taticamente.

André Lima (6,0)

Um bom cabeceio. Lutou, fez o pivô e incomodou os zagueiros.