Carpegiani elogia atuação do Coxa e vê time no caminho certo

A vitória do Coritiba fora de casa contra o Sport, em especial a atuação da equipe no 2º tempo da partida, satisfez o técnico Paulo César Carpegiani. Em entrevista coletiva após a partida na Ilha do Retiro, o treinador tratou de exaltar a atuação de seus atletas e destacou que o time está tomando um bom caminho.



“(É) Uma equipe que pode aspirar jogar bem, ganhar e convencer. O importante são os três pontos. Esse grupo precisa realmente é ter essas vitórias, acreditar que pode jogar em igualdade com qualquer um. Não é uma coisa muito fácil você vencer o Sport aqui na Ilha do Retiro. A equipe está começando a pegar um bom caminho”, analisou o treinador.



Sobre a partida, Carpegiani comentou que na primeira etapa o time teve dificuldades, especialmente pela força do lado direito do setor ofensivo do Sport. “Pelo lado direito estava somando o ponteiro Everton com a subida do lateral, então eles viravam a jogada. No segundo tempo colocamos o Yan ali, que bem ou mal conseguiu ajudar o Juninho, deu uma melhorada”, comentou. “Acho o resultado justo. É uma equipe que tentou buscar, no 1º tempo teve alguma dificuldade, mas no 2º tempo dominou o jogo”, complementa.



O técnico ainda tratou de elogiar individualmente dois jogadores: o volante Ícaro e o meia Cézar González, que entraram no decorrer da partida por conta das lesões de Amaral e Raphael Veiga, respectivamente, e acabaram sendo essenciais para o triunfo alviverde. “Gostei muito. Não tinha visto os dois jogar, mas gostei do Ícaro, tem personalidade, colocou a bola não chão. Foi muito bem, muito bem. E o González também, colocou a bola no chão. Só tem de ser mais participativo, mas sempre foi perigosissímo, precisão no passe final que nos deixou muito perto do 2º gol”, finalizou.