Coritiba vence o Sport na Ilha do Retiro

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Coritiba levou a melhor sobre o Sport em um confronto direto entre equipes que brigam contra o rebaixamento. Neste domingo (18), em plena Ilha do Retiro, o time paranaense contou com um gol do volante Amaral para vencer por 1 a 0. O autor do gol, porém, precisou ser substituído ainda no primeiro tempo após uma trombada feia com o costa-riquenho Rodney Wallace, do Sport. Amaral teve fratura no maxilar e perdeu parte dos dentes da frente. O resultado jogou os paranaenses para 33 pontos na tabela, ultrapassando o Sport, que permaneceu com 30. O primeiro time dentro da zona do rebaixamento é o Figueirense, com 28. SPORT Agenor; Samuel Xavier, Matheus Ferraz, Durval e Rodney Wallace (Renê); Paulo Roberto e Neto Moura (Rogério); Everton Felipe (Vinícius Araújo), Diego Souza e Gabriel Xavier; Ruiz. T.: Oswaldo de Oliveira CORITIBA Wilson; Dodô, Luccas Claro, Nery Bareiro e Juninho; Edinho e Amaral (Ícaro); Leandro (Iago Dias), Raphael Veiga (César González) e Yan; Kazim Kazim. T.: Paulo César Carpegiani Gol: Amaral, aos 29min do 1º tempo Cartão amarelo: Leandro (C) Estádio: Ilha do Retiro, em Recife (PE) Árbitro: Marielson Alves Silva (BA)