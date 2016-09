Chapecoense e Ponte fazem jogo agitado, empatam e perdem chance de embalar

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Principais surpresas do Campeonato Brasileiro, Chapecoense e Ponte Preta se enfrentaram neste domingo (18) com a possibilidade de embalar uma sequência de vitórias e se aproximar do G4. As equipes fizeram um jogo agitado na Arena Condá, mas empataram por 2 a 2. O time de Campinas segue ligeiramente melhor, com 39 pontos. Já a Chapecoense ficou com 38. O jogo foi movimentado desde o primeiro tempo, com a Chapecoense melhor em campo e sempre na frente. Tiaguinho abriu o placar, Fábio Ferreira empatou, mas novamente o atacante do time catarinense marcou. Parecia que ele sairia como herói improvável da partida. Mas depois do intervalo, a Ponte conseguiu o empate com Roger, aos 10min do segundo tempo. Os minutos finais tiveram emoções dos dois lados, porque os times realmente precisavam da vitória, mas ambos saíram frustrados. Na próxima rodada a Chapecoense enfrentará o Grêmio fora de casa, no domingo, às 16h (de Brasília). A Ponte visitará o Atlético-PR no domingo e jogará às 11h (de Brasília). THIAGUINHO Revelado pelo XV de Piracicaba, Thiaguinho chamou a atenção da Chapecoense por fazer um bom Campeonato Catarinense pelo Metropolitano. Ele estreou no Campeonato Brasileiro justamente contra a Ponte Preta, no primeiro turno, mas vinha recebendo poucas chances na competição até agora. A última partida dele no Brasileirão tinha sido há um mês, em 19 de agosto. Neste domingo (18) ele parece ter finalmente conquistado seu espaço no clube. No primeiro gol, ele ganhou uma dividida com Douglas Grolli e tocou por cima de Aranha. Depois, recebeu um lindo lançamento do zagueiro Filipe Machado, avançou nas costas da zaga da Ponte e chutou com sucesso para o gol. CHAPECOENSE Danilo; Gil, Rafael Lima, Filipe Machado e Sergio Manoel; Josimar (Rafael Bastos), Matheus Biteco, Cléber Santana e Arthur Maia (Lourency); Kempes (Bruno Rangel) e Tiaguinho. T.: Caio Jr. PONTE PRETA Aranha; Nino Paraíba, Douglas Grolli, Fábio Ferreira e Reinaldo; João Vitor, Wendel (Elton) e Maycon; Clayson (Jeferson), Roger e William Pottker (Wellington Paulista). T.: Eduardo Baptista Gols: Tiaguinho, aos 11min, Fábio Ferreira, aos 33min, e Tiaguinho, aos 43min do 1º tempo; Roger, aos 10min do 2º tempo Cartões amarelos: Josimar e Filipe Machado (C) Estádio: Arena Condá, em Chapecó (SC) Árbitro: João Batista Arruda (RJ)