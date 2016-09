Museus do Estado têm programação especial

Museu Oscar Niemeyer e outras unidades da Capital e região, participam da 10ª Primavera dos Museus nesta semana (foto: Franklin de Freitas)

De hoje até o próximo domingo, acontece a 10ª Primavera dos Museus, cujo tema este ano é “Museus, Memórias e Economia da Cultura”. São mais de 750 instituições participantes em todo o País, localizadas em 364 municípios. Durante os sete dias serão promovidos cerca de de 2 mil eventos. As atividades incluem mostras, oficinas, visitas guiadas, debates e apresentações musicais. Confira a programação dos museus do Estado.

Museu Paranaense — Amanhã, no Museu Paranaense, acontecem duas palestras: “A importância do Museu Paranaense e o seu entorno com a memória”, às 14 horas, com Cláudio Ogliari, e “Sobre roupas e biografias: o acervo de Indumentária do Museu Paranaense”, às 15h30, com Caroline Muller.

O público também pode conferir, ena quarta-feira, as palestras “Etiqueta: regras do e no museu”, com Martha Becker Morales, às 14h, e “Acervo do MP: um estudo sobre as indústrias paranaenses”, ministrada por Janaik Baum, às 15h30, com a apresentação de uma pesquisa sobre o desenvolvimento da indústria do Paraná dos séculos XIX e XX, a partir de acervos doados ao Museu Paranaense.

A programação do Museu Paranaense inclui também, no dia 23, a abertura da exposição comemorativa ao aniversário da instituição: “O Museu da História do Paraná: os 140 anos do Museu Paranaense”, às 17 horas. Em seguida, às 17h30, ocorre o lançamento do livro “Vladimir Kozák: sentimentos de um lobo solitário”, da pesquisadora Rosalice Carriel Benetti. Para encerrar a programação, em 25 de setembro, a partir das 9 horas, haverá uma comemoração dos 140 anos do Museu Paranaense, com a promoção de visitas guiadas com funcionários caracterizados, atração musical e diversas atividades no jardim do museu.

MON — No Museu Oscar Niemeyer serão oferecidas oficinas entre amanhã e o domingo sempre das 11 às 17 horas. São elas: Linhas na transparência (20, 21, 22 e 23/09); Museu em construção (21/09) e A cara da rua (25/09). No dia 24, às 11h, abre a exposição “Memória das ruas – Retrato dos personagens de Curitiba”, conjunta com o Museu Paranaense.

MIS/PR — O Museu da Imagem e do Som do Paraná realiza em 22 de setembro, às 19 horas, a palestra “General Gomes Carneiro: a construção do herói republicano no olhar do fotógrafo Guilherme Glück”, que discute a construção da imagem do General Gomes Carneiro, morto durante os combates da revolução federalista (1893-95) na cidade da Lapa-PR.

MAC/PR — No Museu de Arte Contemporânea do Paraná, no dia 21, às 10 horas e às 14 horas, haverá visita mediada à exposição “Gravuras, poéticas e técnicas diversas”. Em seguida, ocorre uma demonstração de gravura com materiais alternativos.

Alfredo Andersen — O Museu Alfredo Andersen apresenta exposições em todos os dias da 10ª Primavera dos Museus. O público pode conferir “Naturezas-Mortas, memórias vivas”, que reúne cenas de gênero de Alfredo Andersen e naturezas-mortas de Maria Amélia D’Assumpção e Pedro Alexandrino; “Ruben Esmanhotto: Outros Olhares”, mostra de pinturas de casarios e natureza-morta, e “Acervo de cerâmica – Categoria Design”, com peças de artistas participantes de edições do Salão Nacional de Cerâmica.

Centro Juvenil — O Centro Juvenil de Artes Plásticas traz a exposição da artista Juceli Palu Palu “Arquitetura do Imaginário – Bosque da Ficção”, que pode ser visitada de 19 a 23 de setembro. A mostra é um convite à experimentação tátil e sinestésica por meio da manipulação de objetos.

A programação completa também está disponível online, no Guia da Programação, produzido pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram).