Campanha tem início hoje

Começa hoje a Campanha Nacional de Multivacinação, destinada à atualização da carteira de vacinação de crianças e adolescentes. Serão oferecidas todas as vacinas do calendário básico para menores de 5 anos e com idade entre 9 e 15 anos. O dia de mobilização nacional será no sábado, e a campanha vai até o dia 30 de setembro.

Como a campanha será de forma seletiva para a população alvo, não há meta a ser alcançada. “A população de Curitiba tem bons índices de cobertura vacinal e é bastante consciente da necessidade de manter a imunização de crianças e adolescentes em dia, mas sempre é necessário fazer uma convocação pública para lembrar da importância de verificar se o esquema vacinal dos pequenos está atualizado”, salientou o secretário municipal da Saúde, César Monte Serrat Titton.

Para saber se a vacinação das crianças e adolescentes está em dia ou necessita de alguma dose, é necessário comparecer em qualquer uma das 109 unidades básicas de saúde entre os dias 19 e 30 de setembro, levando a carteirinha de vacinação. “Os profissionais da unidade é que vão verificar se todas as vacinas estão em dia”, enfatizou.