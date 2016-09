Semana de trânsito tem ações até a sexta-feira

Semana de Trânsito vai ter exposição de carros antigos, blitze e montagem de minicidade no Parque Barigui (foto: Soldado Guilherme Batalha/PMPR)

O Governo do Paraná, em parceria com instituições públicas e privadas, iniciou na sexta-feira, em todo o Estado, as atividades da Semana Nacional do Trânsito, comemorada em todo o País, de 18 a 25 de setembro. Ações educativas serão realizadas até a sexta-feira, dentro da campanha que neste ano tem como tema “Eu sou +1 por um Trânsito + Seguro”. Hoje, as ações se concentram no Museu Oscar Niemeyer.

No Oscar Niemeyer, serão apresentados os trabalhos da Polícia Militar e da Polícia Rodoviária Federal (PRF), com apoio do Instituto Paz no Trânsito (Iptran). Cerca de 800 crianças de escolas públicas serão levadas para acompanhar as demonstrações e exposições. A exposição segue todos os dias até a sexta-feira.

Amanhã, o Detran e a PM farão blitze educativas em 140 pontos do Estado. O objetivo é aliar fiscalização e educação para o trânsito. “Esse é um momento de conversamos com todos os envolvidos no trânsito e com os parceiros. Além da entrega de folder, queremos dirimir dúvidas e conscientizar os condutores e pedestres por um trânsito mais seguro”, reforça o tenente do BPTran Ismael Veiga.

Na quinta-feira, das 11 às 17 horas, o Detran fará uma ação para donos de animais estimação no “Parcão”, localizado atrás do Museu Oscar Niemeyer. Em parceria com o Pet Shop Rei dos Animais, será feita demonstração sobre o uso correto de acessórios para transportar os animais em veículos.

Ainda na quinta-feira, o movimento ciclista de Curitiba realiza a Marcha das 2016 bicicletas, partindo da Praça de Bolso do Ciclista. Na sexta-feira, tem o desafio intermodal, promoção do programa Ciclovida da Universidade Federal do Paraná (UFPR).