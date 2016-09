Após tarde mais quente do inverno, chove em alguns pontos de São Paulo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os termômetros da capital paulista registraram neste domingo (18) a tarde mais quente deste inverno, que termina na próxima quinta (22): em média, 33,1°C, de acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), ligado à Prefeitura de São Paulo. No final da tarde, o tempo fechou e começou a chover em pontos isolados da Grande São Paulo. Por volta das 17h40, pancadas de chuvas já atingiam os bairros Tremembé (zona norte), Grajaú e Paralheiros (zona sul), e em boa parte dos municípios da Grande São Paulo, como Cajamar, Santana de Parnaíba, Barueri, Jandira, Mauá, Arujá, Poá, Itaquaquecetuba. De acordo com o órgão, as maiores temperaturas absolutas foram registradas em Pinheiros, na zona oeste, com 34,3°C, e nos bairros da zona norte, Freguesia do Ó e Jaçanã/Tremembé, ambos com 34,2°C. A CET (Companhia de Engenharia de Trafego) não registrou pontos de alagamento. "A combinação de sol forte e ventos que passaram a soprar do quadrante norte, condição pré-frontal, facilitou a rápida expansão da temperatura e o intenso calor deste domingo", afirma o meteorologista do CGE Thomaz Garcia. Até então, segundo o CGE, a tarde mais quente do inverno havia sido em 13 de setembro, quando a temperatura máxima atingiu, em média, 32°C. Os dados são uma média das temperaturas registradas nas 26 estações meteorológicas automáticas do CGE na cidade. PRÓXIMOS DIAS O tempo deve mudar nesta segunda (19) por causa da formação e da propagação de uma frente fria. De acordo com o CGE, a nebulosidade deve aumentar e chuvas podem acontecer entre a tarde e a noite. A mínima será de 18°C e a máxima atinge os 27°C. Na terça (20), a frente fria avança para o litoral fluminense e, com isso, as temperaturas devem cair. O tempo fica fechado e ainda há potencial para chuvas fracas e garoa. Máxima de 19°C, no início da madrugada, e mínima de 14°C, no fim da noite. O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), órgão oficial, prevê que até a próxima quinta, último dia do inverno, as temperaturas devem oscilar entre 10°C e 27°C.