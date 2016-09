O Museu do Saneamento, em Curitiba, abre hoje a exposição “Sanepar e seus projetos: construindo qualidade de vida no Paraná”. A mostra apresenta projetos e obras da Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) desde sua fundação, há 53 anos. A exposição faz parte das ações da Primavera dos Museus.