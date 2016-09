Curitiba nas cores da primavera

Cores se espalham pela cidade nas últimas semanas (foto: Franklin de Freitas)

A primavera começa na quinta-feira, às 11h21, mas a cidade já vem bem florida nestas as últimas semanas. Além do amarelo dos ipês, é possível se deparar com o rosado das primaveras, os vários tons da gérberas, entre outras. Foi só o clima ficar mais quente para as flores desabrocharem.

O fim de semana, por exemplo, teve temperatras altas. Ontem, os termômetros chegaram aos 27ºC. Hoje, o dia deve começar com muita cobertura de nuvens e deve chover durante a tarde. Os termômetros oscilam entre 12 e 24 graus. Amanhã, o clima fica pelo menos dois graus mais baixo, com mínima de 10ºC e máxima de 22ºC.

Ao longo dos próximos meses os estados da região sul do Brasil, inclusive o Paraná, deverão ser afetados pelo fenômeno climático La Niña, que resfria as águas do Oceano Pacífico e provoca um regime de chuvas mais intenso. Ademais, a tendência é de queda da temperatura média em pelo menos um grau nas regiões onde o fenômeno atuar.

Porém, a alteração na temperatura será mais sentido entre a transição da primavera para o verão. É que o final do inverno e início da nova estação marca justamente o período de transição da influência entre o El Niño e o La Niña, sendo que este último não se manifestava desde 2010.