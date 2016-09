Movimento na BR-277 está o dobro do normal, sentido Curitiba

Redação Bem Paraná com assessoria

18/09/16 às 18:55 - Atualizado às 18:57 Redação Bem Paraná com assessoria

(foto: Reprodução Cameras da Ecovia)

O movimento na rodovia BR-277, que liga Curitiba às praias do Paraná, está alto neste domingo, 18. Segundo as informações da Ecovia, concessionária que administra o trecho, às 18h43 trasitavam pela rodovia 1.282 veículos por hora, sentido Curitiba. Esse volume de carros é apontado como o dobro dos 500 carros que costumam transitar pela estrada em dias comuns.

Apesar do tempo encoberto e chuvoso deste fim de domingo, as temperaturas amenas registradas neste sábado foram motivo suficiente para estimular a descida às praias no último final de semana de inverno.