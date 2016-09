A Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba (Comec ) informa que amanhã o trânsito será interditado na Avenida da Integração, na ponte do Rio Atuba, no limite entre os municípios de Curitiba e Pinhais. O fechamento ocorrerá por 41 dias, no período de 20 de setembro a 31 de outubro. O tráfego será liberado de forma parcial a partir de 1° de novembro.

A interdição é necessária em função das obras da ponte do Rio Atuba, que está sendo alargada para permitir a regularização dos passeios laterais, mantendo duas faixas de tráfego. Em julho, a ponte foi fechada por 20 dias para concretagem das vigas de sustentação. Desta vez, será fechada para concretagem da metade da laje e implantação das barreiras do lado de Pinhais.