Mudança de governo tem reflexo positivo

No último dia 31 de agosto, o Senado confirmou o impeachment da presidente Dilma Rousseff. E pouco mais de duas semanas após o encerramento do processo que culminou com o afastamento da petista e a ascensão de seu vice, Michel Temer, o mercado imobiliário já colhe bons frutos.

“Passamos por um período de turbulência. Tem um tempo ainda para estabilizar, mas começamos a ver essa turbulência se assentar mais. É importnate terminar o processo, senão tem desconfiança. Agora tem um horizonte melhor definido e o empresário começa olhar para o futuro com menos pessimismo e mais otimismo”, afirma André Marin. “Com as expectativas positivas, a tendência é de novos lançamentos e uma aceleração da vontade de compra”, complementa Fabio Araújo.

Comércio — A definição política no País também trouxe expectativa para boa parte dos setores econômicos. O comércio, por exemplo, tem apresentado sinais de leve recuperação. Apesar de ainda estarem abaixo dos resultados do ano passado, os indicadores começaram a reagir desde abril, diminuindo a diferença nas perdas acumuladas desde o fim do ano passado.