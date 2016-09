Carro fica destruído após bater em coluna do monotrilho, na zona sul

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na manhã deste domingo (18), um carro perdeu o controle e bateu em uma coluna do monotrilho na avenida Washington Luís, zona sul de São Paulo. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), cinco vítimas ficaram presas às ferragens do veículo. Uma delas foi levada ao Hospital Municipal Doutor Arthur Ribeiro de Saboya, no Jabaquara, também na zona sul da capital paulista. O veículo ficou destruído, mas as vítimas apenas tiveram ferimentos leves. O acidente, segundo a CET, aconteceu por volta das 6h e o carro foi removido da pista por volta das 14h30.