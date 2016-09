Redação Bem Paraná com Blog Plantão de Polícia

18/09/16 às 19:31 Redação Bem Paraná com Blog Plantão de Polícia

Um grupo de homens tentou invadir a sede da 5ª Companhia do 12º Batalhão da Polícia Militar, localizado no bairro Prado Velho, na manhã deste domingo,18. Segundo as informações da Polícia Militar (PM), dois homens tentaram invadir a unidade enquanto um terceiro ficou dentro de um veículo para dar cobertura aos dois.

