Folha cresce quase 8% ao ano, mesmo sem reajuste

Servidores mobilizados: folha cresce a cada ano (foto: Valquir Aureliano/Arquivo Bem Paraná)

Quem assumir a prefeitura de Curitiba em janeiro terá uma missão ainda mais difícil do que convencer o eleitor a digitar um número na urna eletrônica: manter as contas equilibradas e cumprir as promessas de campanha costuma ser bem mais complicado do que falar na frente de uma câmera. Se por um lado o orçamento médio dos últimos dois anos foi de R$ 8,3 bilhões, por outro há compromissos que devem ser respeitados, o que diminui a margem de manobra para investimentos.

Um exemplo é a folha de pagamento dos servidores: no ano passado a despesa bruta com pessoal foi de R$ 3,4 bilhões – R$ 2,8 milhões para fins de cálculo com base na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). O número representa 45,8% da receita corrente líquida (soma de receitas tributárias, contribuições e transferências, deduzidas as contribuições dos servidores para a previdência e assistência social) no ano passado, que foi de R$ 6,2 bilhões.

A LRF estabelece que no máximo de 60% da receita corrente líquida podem ser destinados à folha (em 2015, este índice representaria um valor de R$ 3,37 bilhões). Municípios que atingem os 60% são obrigados a reduzir cargos em comissão, exonerar servidores, diminuir a carga de trabalho e cancelar concursos, entre outras punições.

A médio prazo, o problema de Curitiba é que a folha cresce independentemente da reposição da inflação ou da concessão de aumentos reais. Há um crescimento vegetativo, em média de 7,7% ao ano, levando-se em conta dados da Secretaria Municipal das Finanças referentes aos últimos sete anos. Em 2012, por exemplo, o crescimento em relação ao ano anterior foi de 14%; no ano passado, de 4%.

Segundo a Secretaria das Finanças, esse crescimento se deve principalmente ao aumento no número de equipamentos municipais (de 1.053 para 1.354 nos últimos sete anos), mais servidores ativos (25,4 mil em 2009 para 34 mil em 2015), aumento dos vencimentos médios (R$ 4,1 mil há sete anos, contra R$ 4,6 mil no ano passado) e crescimento médio do valor de aposentorias e pensões (de R$ 3,3 mil para R$ 4,3 mil em sete anos).

Há ainda os crescimentos horizontal e vertical para profissionais do magistério, que também passaram a receber auxílio-refeição; novos planos de carreira para o magistério, professores da educação infantil e servidores da Guarda Municipal; incorporações de gratificação a 14 mil servidores e pagamento de abono para outros 17 mil.

Entre os candidatos à prefeitura, dois não demonstram pessimismo: Gustavo Fruet (PDT), que tenta a reeleição, e Tadeu Veneri (PT). Fruet diz que medidas foram tomadas em seu primeiro mandato. “Se as medidas de alteração de rumo forem interrompidas, pode-se gerar um cenário sombrio para administração municipal”, afirma.

Veneri avalia que existe um caixa “relativamente confortável para se fazer todos os gastos e todos os investimentos necessários”. “É preciso levar em conta que o gasto público não é um gasto em si, mas um investimento”, diz.

Rafael Greca (PMN) fala em “prudência administrativa” e em “rever contratos”. Para Requião Filho (PMDB), é preciso cortar gastos e “sanear a máquina”. Ademar Pereira (Pros) avalia que a prefeitura “tem errado na forma como administra a cidade” e Afonso Rangel (PRP) vê a situação como “preocupante, porém solucionável”. Maria Victoria (PP), Ney Leprevost (PSD) e Xênia Mello (PSOL) não responderam aos questionamentos da reportagem.

DIAGNÓSTICO

Veja o que pensam seis dos nove candidatos à prefeitura sobre o crescimento dos gastos com pessoal e o risco de a prefeitura ter seu orçamento engessado, sem dinheiro para investimentos:

Afonso Rangel (PRP)

É preciso enfrentar essa situação com gestão profissional e planejamento. Para investir é necessário reduzir gastos e aumentar a arrecadação, cobrando os devedores de impostos.

Ademar Pereira (Pros)

Vamos valorizar os planos de carreira dos profissionais concursados. Há nos quadros próprios profissionais dedicados e competentes para atender as necessidades, sem engessar o orçamento com um sem-número de comissionados.

Rafael Greca (PMN)

A primeira medida é questionar o número de secretarias. A outra rever contratos. Para investir nessa situação, épreciso buscar recursos onde houver e procurar otimizar a arrecadação. A atual administração fez Refis usando planilha Excel, perdeu recursos federais que estavam garantidos.

Requião Filho (PMDB)

Temos que enxugar a máquina e colocar a prefeitura para funcionar antes de realizar grandes obras. O caminho da prudência e equilíbrio das contas é o norte dos administradores. Diminuir os impostos para alcançar a calibragem ideal dos gastos com as despesas correntes. É preciso cortar gastos da máquina pública, para manter o mínimo de investimentos propostos na LDO.

Gustavo Fruet (PDT)

Se as medidas de alteração de rumo – como as que já estão sendo implementadas nos últimos quatro anos – forem interrompidas, pode-se gerar um cenário sombrio. Nos últimos meses, o crescimento do PIB tem sido negativo, mas as previsões sinalizam uma melhora a partir de 2017. Espera-se que as receitas voltem a crescer em termos reais em 2017 e em 2018.

Tadeu Veneri (PT)

Não existe a perspectiva de engessamento, pois a relação do gasto público vem caindo. O que é preciso fazer é melhorar a qualidade do gasto. Além da implementação de um processo participativo de implementação do orçamento, tornaremos mais transparente a gestão por meio da instalação de observatórios que permitam o efetivo acompanhamento de todo o processo de execução do orçamento, desde a arrecadação até a aplicação do recurso público.