(foto: Franklin de Freitas)

A Assembleia Legislativa deve ter uma longa sessão no dia de hoje na votação em segundo turno do novo pacote de ajuste fiscal do governo Beto Richa (PSDB). É que nesta fase os deputados terão que avaliar mais de 150 emendas apresentadas ao texto original do Executivo, que prevê, entre outras medidas, a criação de taxas sobre a exploração de recursos hídricos (água) e minerais e a permissão para a venda de imóveis e ações de estatais como Copel e Sanepar. O governo tem pressa na aprovação, já que por se tratar de alteração na legislação tributária, as medidas precisam ser sancionadas até o próximo dia 30, para entrarem em vigor já a partir de janeiro de 2017.

Caixa

Com as taxas, o governo estima que deve arrecadar R$ 100 milhões anuais. Já no caso das ações, a expectativa é de uma arrecadação de até R$ 2 bilhões. O Estado alega que as medidas são necessárias para garantir recursos para investimentos diante da queda de arrecadação provocada pela crise econômica nacional.

Recesso eleitoral

Esta será a última semana de trabalho dos deputados estaduais antes das eleições municipais de outubro. Na semana que vem, a Assembleia já avisou que vai suspender os trabalhos para liberar os parlamentares para fazerem campanha para os candidatos a prefeito e vereador em suas bases eleitorais. Até por isso, o governo espera concluir a votação do pacote até quarta-feira.

Humanismo

Em sabatina na UniBrasil, o candidato a prefeito do PSD, Ney Leprevost afirmou que caso eleito, pretende implantar uma gestão de humanismo e respeito. “Juntos podemos criar um movimento para que Curitiba volte a ser inovadora e feliz. Valorizando a história da cidade, as diferentes culturas. Com uma gestão dinâmica é possível acelerar o desenvolvimento e melhorar a qualidade de vida do cidadão”, disse.

Solidariedade

Leprevost foi questionado sobre o problema emergencial dos moradores de rua. “Estive nas ruas conversando com muitos deles, que estão em estágio avançado no uso das drogas. Por isso vamos implantar a Casa da Solidariedade para proporcionar tratamento médico, psicológico e psiquiátrico. Precisam ser incentivados a aprender uma profissão e, desta forma, gradativamente vão se ressocializando”, explicou.

Estagiário

A Justiça de Palmas (região Centro-Sul) recebeu denúncia do Ministério Público contra um ex-estagiário da prefeitura pelo crime de peculato. Ele é acusado de ter se apropriado de R$ 256 mil, entre os anos de 2005 e 2007, referentes a taxas, tributos e alvarás que deixava de quitar após receber os valores. Segundo a denúncia, o acusado trabalhava na tesouraria e recebia dos contribuintes o dinheiro de tributos como IPTU, ISSQN e ITBI.

Bloqueio

A Justiça de Formosa do Oeste decretou o bloqueio dos bens de um ex-prefeito (gestões 1997-2000 e 2001-2004). Segundo o Ministério Público, em um dos casos o ex-gestor subscreveu um cheque, no valor de R$ 7,9 mil, depositado na conta de uma pessoa sem relação com a prefeitura. Em outro, teria determinado a transferência de um cheque no valor de R$ 17 mil para a conta de um lobista que lhe prestava serviços, sem relação com o município.