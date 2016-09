Lady Gaga vai fazer o show do intervalo do Super Bowl

Não deu para Britney Spears! Apesar das especulações de que a princesinha do pop encararia o desafio de se apresentar no show do intervalo do Super Bowl 2017, a revista US Weekly afirma que Lady Gaga já está confirmada como a estrela da apresentação do início da 51º temporada da competição. De volta aos holofotes e ao pop após três anos, a publicação afirma que a cantora de “Perfect Ilusion” assinou o contrato na última semana para a performance que vai acontecer no dia 5 de fevereiro de 2017 no NRG Stadium, em Houston nos Estados Unidos. No início desde ano, Gaga faz uma interpretação poderosa do hino nacional americano no início do campeonato.

Ivete dá bronca em fã grávida na plateia

Ivete Sangalo deu “bronca” em uma suposta fã grávida durante o show realizado em Salvador (BA), na tarde de ontem, transmitido pelo canal Multishow. A cantora baiana avistou a moça no meio da multidão, interrompeu a apresentação no Salvador Fest 2016, e aconselhou que ela ficasse no chão por causa do bebê. “Mulher, você está grávida, desça da ‘cacunda’ (sic) dele. Está de quantos meses?”, perguntou Ivete, de cima do palco. De longe, a mulher apenas gesticulou com o sinal de um beijo. “Você quer um beijo? Mas não adianta nada querer um beijo, se você não ficar bem. Desce da ‘cacunda’ dele?!”, pediu a cantora, novamente. A moça atendeu ao pediu, desceu do ombro do homem e ainda ganhou uma garrafa de água de Ivete Sangalo. “Vou até pegar uma água pra você. Tenha juízo, mulher. Ô, bicha doida.”

Mussum será vivido por Aílton Graça no cinema

Mussum, um dos integrantes dos Trapalhões, ganhará uma cinebiografia que terá Aílton Graça como protagonista. Em entrevista ao site Adoro Cinema, o ator contou que está apalavrado com a produção e espera trazer uma nova visão de Antônio Carlos, o Mussum. “Quero fazer algo mais vertical, entrar mais na vida do Antônio Carlos. . Agora, quem é o homem que está por de trás do Mussum?”, disse Graça. Roberto Santucci, diretor das comédias como Até Que a Sorte nos Separe (1 e 2), De Penas Pro Ar (1 e 2) será o responsável pela direção.

Camila Pitanga fala pela primeira vez sobre Montagner

Na manhã de ontem, a atriz Camila Pitanga manifestou-se pela primeira vez sobre a morte do ator Domingos Montagner. “Tenho recebido um mar de amor e isso tem sido extremamente importante para me fortalecer. Gratidão eterna a todos vocês que estão nessa corrente de amor”, escreveu ela em suas contas n0 Facebook e no Instagram. Montagner morreu na última quinta-feira após mergulhar nas águas do Rio São Francisco, na cidade de Canindé de São Francisco, em Sergipe. Ele estava acompanhado da colega Camila Pitanga.

Final de Velho Chico não será alterado

A trama da novela “Velho Chico” não será alterada com a morte do ator Domingos Montagner, que interpretava o personagem Santo. Segundo comunicado da TV Globo, divulgado neste sábado (17), a direção da novela montou uma estratégia para continuar contando a história como uma homenagem ao ator. “Santo dos Anjos estará presente em todas as suas cenas e o seu olhar será visto por todos os que assistem à novela”, afirma o comunicado.

Níver do dia

Jeremy Irons

ator inglês

68 anos