O Ibope deve divulgar hoje (19), novas rodadas de pesquisas sobre a intenção de votos em Curitiba e Londrina. Ambos os levantamentos foram contratados pela RPC-TV. Os números devem ser revelados, como ocorre tradicionalmente, na segunda edição do Jornal Estadual, que vai ao ar após as 19h. Em Curitiba, o prefeito e candidato a reeleição Gustavo Fruet (PT) e o o candidato do PSD, Ney Leprevost, tentaram impedir a divulgação do levantamento. O pedido de ambos acabou negado sábado (17) pelo juiz João Luís Manassés de Albuquerque Filho, da 1ª Zona Eleitoral.

Mais dados

Na capital, o levantamento foi contratado por mais de R$ 55 mil e o registro no TRE-PR é PR-01610/2016. Além das intenções de voto para prefeito, a pesquisa vai avaliar os governos Fruet, Beto Richa e Michel Temer e os principais problemas da cidade.

Ocupação

A falta de uma política política habitacional acabou motivando mais uma ocupação, no sábado (17), em Curitiba. Um grupo de 200 famílias de sem teto invadiu uma área na Cidade Industrial. O local é próximo a outras ocupações (Nova Primavera, 29 de Março e Tiradentes). O novo local foi denominado pelo MTST (movimento dos sem teto) de “Ocupação Dona Cida”, homenagem a uma militante que morreu em julho.

No TRE

É aguardado com grande expectativa o julgamento no TRE-PR, do recurso de Paulo Mac Donald (PDT), contra a impugnação de sua candidatura a prefeito de Foz do Iguaçu. O relator é o desembargador Adalberto Jorge Xisto Pereira. A defesa do ex-prefeito está a cargo de Luiz Fernando Pereira, o Pereirinha, um dos advogados mais requisitados do Estado pelo seu conhecimento sobre legislação eleitoral.

Laranjal

O presidente do TSE, Gilmar Mendes, disse que a presença de “laranjas” como doadores nas eleições está sendo identificada pelos técnicos do tribunal. Ele citou como exemplo casos de nomes de pessoas mortas na prestação de contas de candidatos e também a presença de beneficiários de programas sociais como fonte de receita para campanhas. Um verdadeiro laranjal, disse.

Em nome de Lula

O deputado Tadeu Veneri, candidato a prefeito de Curitiba pelo PT, seguiu a orientação nacional do partido e colocou no ar, no programa de sexta-feira (16), uma defesa pessoal do ex-presidente Lula, denunciado na última semana pelo Ministério Público Federal como suposto comandante do esquema de corrupção da Petrobras.

Em Guarapuava

O juiz eleitoral Bernardo Fazolo Ferreira anulou a dissolução da comissão provisória do PMDB de Guarapuava, restabelecendo a vontade original do partido na cidade sob a liderança do ex-prefeito Nivaldo Kruger. O partido agora pode compor com a coligação à reeleição do prefeito Cesar Silvestri Filho (PPS).

Invertida

O vereador Professor Galdino (PSDB) já tem preparado o processo que pretende apresentar esta semana, contra a colega Carla Pimentel (PSC) e outros, pelo o ocorrido na última semana dentro da Câmara de Curitiba. Segundo Galdino, tudo não passou de armação e os acusadores de uma suposta agressão terão que responder por falsa acusação. O vereador veiculou, em uma rede social, vídeo que, segundo ele, prova a armação promovida pela vereadora com anuência de outros colegas.

Em queda

O Brasil fechou 1,510 milhão de vagas de emprego formal em 2015, de acordo com a Relação Anual de Informações Sociais (Rais), divulgada sexta (16), pelo Ministério do Trabalho. Foi a maior perda anual registrada desde 1985, quando começou o levantamento.