Cultura alimentar em cartaz

Estão em cartaz três exposições relacionadas à cultura alimentar no Museu Alfredo Andersen (MAA). São elas: “Naturezas-mortas, memórias vivas”, “Ruben Esmanhotto: Outros Olhares” e “Acervo de Cerâmica – Categoria Design”. As exposições permanecem até o dia 23 de outubro de 2016 e a entrada é gratuita.

A diretora do MAA, Débora Russo, explica que as exposições dão continuidade ao trabalho desenvolvido em 2015, com a I Mostra de Cadernos de Receitas das Vovós e a edição de uma coletânea de receitas. “A capa foi a obra ‘Orgulho da Vovó’, de Alfredo Andersen, em que aparece uma avó e uma criança em uma possível cozinha. A partir disso, surgiu a ideia de continuar trabalhando com a cultura alimentar, sempre ligada à produção do Andersen ou de seus discípulos”.

A mostra “Naturezas-mortas, memórias vivas” é composta por obras do acervo do Solar do Rosário, Museu Paranaense e da galeria Um Lugar ao Sol, que retratam cenas de cultura alimentar e naturezas-mortas dos artistas Maria Amélia D’Assumpção, Pedro Alexandrino e Alfredo Andersen. Também estarão expostos objetos que eram utilizados no preparo de alimentos no século passado.

Em paralelo, a exposição “Ruben Esmanhotto: Outros Olhares” reúne obras de casarios e naturezas-mortas, que fazem parte do acervo do Solar do Rosário e da galeria Um Lugar ao Sol. Além disso, estará a venda o livro do artista, lançado em 2015, "O Momento Suspenso", que retrata uma retrospectiva de todo o trabalho de Esmanhotto.